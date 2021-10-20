Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisi konusunda kendisinden izin aldığını söyledi.





İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyetinin CHP Genel Merkezindeki ziyaretinin ardından yapılan açıklamalar sırasında Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Diyarbakır gezisi soruldu.





İmamoğlu’nun adaylığı ile ilgili "Bana gelmiş bir talebi yok" yanıtı veren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a giderken kendisinden izin aldığını, gezilerinden haberdar olduğunu ifade etti.