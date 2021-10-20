Samanyolu Haber /Politika / "Bana gelmiş bir talebi yok" /20 Ekim 2021 21:44

"Bana gelmiş bir talebi yok"

Özellikle son Diyarbakır gezisi gündem konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu ziyareti ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezi için İmamoğlu'nun kendisinden izin aldığını belirtti. Adaylıkla ilgili olarak da "Bana gelmiş bir talebi yok." ifadelerini kullandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisi konusunda kendisinden izin aldığını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyetinin CHP Genel Merkezindeki ziyaretinin ardından yapılan açıklamalar sırasında Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Diyarbakır gezisi soruldu.

İmamoğlu’nun adaylığı ile ilgili "Bana gelmiş bir talebi yok" yanıtı veren Kılıçdaroğlu,  Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a giderken kendisinden izin aldığını, gezilerinden haberdar olduğunu ifade etti.
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