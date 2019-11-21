A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Benim zamanımda paramı aldılar, fakat ben işime devam ettim. Şimdi bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor.'' dedi





A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda soruları cevapladı.





''Bizde gönül sevdası var, saygı var, samimiyet var. Biz bunları vermeye çalışacağız." diyen Güneş, "52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana bazen 'paracı' diyenler oldu. Burada hep beraberiz. Eğer borcum olan biri varsa ödeyeyim. Bana borcu olan varsa hakkımı helal ediyorum." dedi.







A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'de anlayan anlamayan herkesin futbol hakkında konuştuğunu söyledi.





ŞENOL GÜNEŞ: HEDEFİMİZ 2022 DÜNYA KUPASI





Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası olduğunu ifade eden Güneş, ''Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık." ifadelerini kullandı.





Eskiden futbolculara kız bile verilmediğine işaret eden Güneş, "Şimdi ise tam tersi oldu. Madem herkes futboldan anlamıyor, fakat konuşuyor. Ben de ekonomiden anlamıyorum, fakat konuşayım bari. İnsanımıza imkân ve zaman verirseniz her şeyi başarır.'' dedi.