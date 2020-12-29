Samanyolu Haber /Gündem / Bangladeş Arakan'dan gelen mülteci Müslümanları bir adaya gönderiyor /29 Aralık 2020 01:12

Bangladeş Arakan'dan gelen mülteci Müslümanları bir adaya gönderiyor

Bangladeş, Rohingya Müslümanı mültecileri bir adaya yeniden yerleştirmeyi sürdürüyor. Dışişleri Bakanı, adanın "muhteşem bir tatil beldesi" olduğunu ve mültecilerin adaya “gönüllü gittiğini” savundu.

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Bangladeş, Rohingya Müslümanlarını Başan Çar adasında yeniden yerleştirme uygulamasına tartışmalı biçimde devam ediyor.

Sıklıkla kasırga ve taşkınların yaşandığı adaya, yaklaşık bin kişiden oluşan ikinci bir mülteci grubunun yerleştirilmesine pazartesi günü başlandı. Mülteciler, Cox's Bazar kentinden otobüslerle alınarak Chittagong'daki limana götürüldü.

Aralık ayı başından bu yana bin 600'ü aşkın Rohingya, Başan Çar adasına yerleştirilmiş bulunuyor. Söz konusu uygulama kapsamında toplam 100 bin mültecinin adaya yerleştirilmesi planlanıyor.

"Muhteşem bir tatil beldesi"

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, mültecilerin "gönüllü gittiğini" öne sürdü. Momen, Başan Çar adasını "muhteşem bir tatil beldesi" olarak nitelendirdi. "Mutlaka Başan Çar'a gitmek istiyorlar çünkü halihazırda orada bulunan akrabalarından oranın çok iyi bir yer olduğu duydular" diye konuşan Bakan, adanın yüz binlerce Rohingya Müslümanının yaşadığı mülteci kamplarından "yüz kat daha iyi" olduğunu savundu.

İnsan hakları örgütleri ve Rohingya Müslümanları, yeniden yerleştirme işleminin güç kullanma suretiyle yapıldığını söyleyerek, söz konusu uygulamayı eleştirmişti.

"Gelecek görmüyorum"

Pazartesi günü adaya sevk edilen mülteci grubundan iki Rohingya Müslümanı, adaya gönüllü olarak gittiklerini söyledi. Chittagong'a giderken otobüste açıklamalarda bulunan mültecilerden biri, "Uluslararası toplumun krizle ilgilenme şekline baktığımda kamplarda bir gelecek görmüyorum" diye konuştu.

Adaya ilk mülteci grubu Aralık ayında yerleştirilmişti. Söz konusu gruptan birçok mülteci, adaya gitmeye zorlandıklarını ve şiddet ve tehditlere maruz kaldıklarını söylemişti.

Halihazırda 700 bini aşkın Rohingya Müslümanı mülteci, Bangladeş'te mülteci kamplarında yaşıyor. 2017 yılından itibaren, yüz binlerce Rohingya, Müslüman azınlık olarak baskı gördükleri Myanmar'dan komşu ülke Bangladeş'e kaçmıştı.
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