Bangladeş'te korkunç yangın: En az 49 kişi öldü

Güney Asya ülkesi Bangladeş'in Chittagong şehrinde bir depoda çıkan yangın ve ardından gerçekleşen büyük patlama sonucunda en az 49 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.





Sitakunda'daki bölgede bulunan konteynerlerde çıkan yangınlara müdahale etmek üzere yüzlerce kişi bölgeye gitmişti. Patlamalar ise bu müdahaleler esnasında gerçekleşti.





Konteynerlerin bazılarında kimyevi maddeler olduğu düşünülüyor.





Bangladeş'te bu tip endüstriyel yangınlar oldukça yaygın. Bunun gerekçesi olarak da zayıf güvenlik düzenlemeleri gösteriliyor.





Yaralıların pek çoğunun durumlarının oldukça ağır olduğu söylenirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



