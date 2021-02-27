Bangladeş'ten insanlık dışı açıklama: Arakanlı mültecileri...

Hindistan'dan yardım gönderdik açıklaması





Hindistan ve Bangladeş, içinde 81 Arakanlı'nın bulunduğu teknenin akıbeti için yaklaşık bir haftadır görüşmeler yapıyordu. Ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik



