Samanyolu Haber /Gündem / 'Bank Asya hesabı suç değil' /27 Nisan 2021 18:18

'Bank Asya hesabı suç değil'

Bank Asya'ya para yatırılmasını tutuklama için kuvvetli belirti kabul etmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Hizmet hareketine yönelik davalarda Bank Asya'ya para yatırmak suçlamasıyla binlerce kişi tutuklandı , mağdur edlldi . 

Suç örgütü üyeliği veya yöneticiliğine delil olarak gösterilen para yatırmanın suç olmadığı Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 16. Dairesi kararlarıyla sabit olmuştu. 

Ancak Bir çok Mahkeme bu kararları dikkate almayarak binlerce kişiyi mağdur ediyor 

Hukukçu Dr. Gökhan Güneş Sosyal Medya hesabından bir seri mesaj yayınlayarak ' Bank Asya'ya para yatırılmasını tutuklama için kuvvetli belirti kabul etmeye devam ediyor.  ' dedi 





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