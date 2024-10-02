Samanyolu Haber /Gündem / Bank Asya hesabı ve KHK’yla kapatılan kurumlarda SGK kaydı nedeniyle 12 gözaltı /02 Ekim 2024 11:26

Bank Asya hesabı ve KHK’yla kapatılan kurumlarda SGK kaydı nedeniyle 12 gözaltı

İzmir'de ifadelerde ismi geçen, Bank Asya hesabı bulunan ve KHK'yla kapatılan kurumlarda SGK kaydı olması gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

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İzmir merkezli iki ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu, haklarında beyan bulunan, yazışmaların içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya’dan şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, irtibat kaydı bulunan ve KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 kişiye yönelik yakalama kararı alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçeleri ve Rize’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.???????
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