Bank Asya mücadelesini sabote eden Erdoğan'a yakın isme cemaat soruşturması

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden olan Konukoğlu’nun dosyası İstanbul’a gönderildi.







T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında dile getirdiği konu hakkında, “Sadece Gaziantep’in değil, ülkenin en ünlü sanayicilerinden birisine yönelik başlatılan F... soruşturmasının sesi Ankara’ya kadar ulaştı” diye yazdı.





Şardan yazısında özetle şunları kaleme aldı:





"Bildiğim kadarıyla bu konuda çok önceden İstanbul’da başlatılan bir adli soruşturma vardı. Bank Asya’nın yapısına yönelik başlatılan soruşturmalara karşın ortaklarına yönelik devam eden soruşturma nedense bir türlü sonuçlanamadı henüz.





Bu çerçevede Gaziantep’ten kulağıma yeni bilgiler geliyor.

Abdülkadir Konukoğlu



Aldığım bilgiye göre; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen ekimde kentin önemli iş insanlarından Abdulkadir Konukoğlu’nun hakkında “F.. üyesi olmaktan” soruşturma başlattı.





Hatta savcılık bu soruşturma kapsamında emniyete talimat yazısı gönderdi. Talimat yazısında Konukoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere yapılması gereken işlemlere yer verildi.





Bunların içinde en dikkat çekeni, “F... silahlı terör örgütü ile iltisak ve bağlantılarının geniş çaplı araştırılması” talimatıydı.





Savcılık, verdiği talimatta istenilen işlemlerin “ivedilikle” yani acil olarak gönderilmesini vurguladı.





Sonra ne oldu?





Soruşturmanın başlatıldığını ortaya çıkmasıyla birlikte Gaziantep karıştı.





Sadece Gaziantep’in değil, ülkenin en ünlü sanayicilerinden birisine yönelik başlatılan F.. soruşturmasının sesi Ankara’ya kadar ulaştı.





Bu arada Konukoğlu ve firmalarına ait para hareketlerinin incelenmesi için MASAK’ın devreye girmesi gerekiyordu.





İşin büyüyeceğinin anlaşılması üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı kıvrak bir girişimle yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yolladı.





Gerekçe, Bank Asya soruşturmasının İstanbul’da olması.





İşte top İstanbul’da. Epeydir devam eden Bank Asya’nın ortaklarına yönelik terörün finansmanıyla mücadele çerçevesinde Konukoğlu ve diğer Bank Asya ortakları hakkında neler yapılacak?"









TMSF SÜRECİ





Banka’da yüzde 2.23 hisseyi elinde bulunduran Sanko Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2015'te TMSF’nin Bank Asya’daki yüzde 63 hisseye el koymasına ilişkin olarak, “Bu kanuni haklarıdır” demişti. Konukoğlu süreçte gerekli evrakları teslim etmeyerek el koymaya gerekçe hazırlayanlardan biriydi.

