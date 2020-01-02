Bank Asya'da mevduatına el konulanlar ile hisse senedi sahipleri ne yapabilir?

Bank Asya’ya hukuksuz şekilde el konulması ile ilgili Mülkiyet Hakkı İhlalleri İzleme Projesi kapsamında bir rapor yayınlanmıştı. Ancak Bank Asya ile ilgili hukuksuzluklar sadece el konulmasıyla sınırlı değil.





Bankanın ortaklarının yanında, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören halka açık hisselerin sahipleri, bankanın iştirakleri, çalışanlar ve banka müşterileri de çeşitli boyutlarda mağduriyetler yaşadı.





Mağduriyetlerin bir kısmı çözülmüş olmasına rağmen çok önemli bir kısmı hâlâ devam ediyor.





İÇ HUKUK YOLLARI TÜKENMİŞSE AİHM'E MÜRACAAT EDİN





Mülkiyet Hakkı İhlalleri İzleme Projesi internet sitesinde bu konuda iki farklı makale yayımlandı.





Bankada parası olanlara tavsiyeler niteliğindeki ilk makalede Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmesini tavsiye ediliyor:





Yüzbinlerce insanın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını gerekçe yaparak mahkemelere başvurup mal varlıkları üzerindeki hukuka aykırı tedbiri kaldırmalarını talep etmelidirler, aksi yönde karar alanlar uyuşmazlığı AYM’ye götürmeli ve mülkiyet hakları ihlal olduğundan dolayı tazminat talep etmeleri gerekmektedir.





Tazminat talepleri AYM tarafından reddolunanlar bu sefer AİHM’e müracaat ederek, haklarını sonuna kadar aramalıdırlar.







Bunun için önce mahkemeye başvurup AYM kararı doğrultusunda tedbirin kaldırılmasını sağlamalı, bilahare bu kararla TMSF’ye başvurup ödeme yapılmasını istemelidirler, taleplerinin reddolunması durumunda mutlaka dava açmalıdırlar.







Türkiye'de bu tür müracaatlarda genelde sonuç çıkmıyor. Ancak makalede bu tür ret kararlarına karşı tavsiyeler var.





Bu süreçlerde karşılaşılan en önemli güçlüklerden birisi, mağdurların hem maddi olanaksızlıklardan hem de adalete olan güvensizliklerinden ve yargılamaların uzun sürmesinden dolayı bu tür girişimlerde bulunmak noktasındaki isteksizlikleridir.





Ancak bu tür otokratik rejimlerde mücadele etmeden netice alınması mümkün değildir.





HUKUK ER YA DA GEÇ MÜLKİYET GASPINA "DUR" DİYECEK





Kanaatimce yukarıda ayrıntılı aktardığımız doneler kullanılmak suretiyle yapılan girişimlerden, yargı yoluna başvurmadan dahi netice alınabilir, yargı yoluna başvurmak zorunda kalınsa bile yüz binlerce insanın istifade edeceği bir hakkın kapısının aralanması, bu hukuki mücadele adına çok ciddi bir kazanım olacaktır.





Bu sebeple Bank Asya’da parası olanların hem kendileri için hem de diğer mağdurlar için girişimde bulunmaya davet ediyorum.





Bankaya para yatıranlar kadar kalabalık olan bir başka mağdur grubuna, bankanın borsada işlem gören hisselerinden satın alanların neler yapabileceğine dair ikinci makalede de önemli tavsiyeler var.







Makalede öncelikle 'Bank Asya hisse senedi alanlar bu aşamada; öncelikle kar payı alacağı için alacaklı sıfatıyla, tasfiye bakiyesi alacağı için hissedar sıfatıyla iflas masasına başvurmaları gerekir, mülkiyet hakkı ihlali nedeniyle de, iç hukuk artık etkisiz olduğundan doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapabilirler' denildi.





Mağdurların AİHM'ne başvuru için öngörülen iki engel mevcut . Başvurudan kaçınanların İç hukuk sisteminin tüketilmesi şartının olmasını veya gerekli sürede başvuru yapılamamasını gösteriyorlar.





DOĞRUDAN AİHM'E MÜRACAATIN ÖNÜNDE ENGEL YOK





Makalede bu iki konuda da önemli tespitler dile getiriyor.





Bank Asya’ya hukuka aykırı olarak el konulması neticesinde hisse sahiplerinin mülkiyet hakları ihlal edilmiş ve bu ihlal hala devam ettiğinden hisse sahiplerinin iç hukukun etkisiz olduğu gerekçesiyle doğrudan AİHM başvurusu yapmalarında herhangi bir hukuki engel söz konusu değildir.







Mülkiyet Hakkı İhlalleri İzleme Projesi internet sitesinde yayıllanan iki makale:









