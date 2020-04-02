'Bank Asya'ya el konsun' diye başını ortaya koyan eski BDDK üyesi koronadan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre daha önce KHK ile meslekten ihraç edildiği belirtilen Haluk Tözüm yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından uygulanan ilaç tedavisi işe yaramadı ve dün hastanede hayatını kaybetti.





İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ: F. MÜCADELESİNE KENDİNİ ADAMIŞTI





İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Tözüm’ün ölümünü, “Haluk TÖZÜM, benim arkadaşım. BDDK kurul üyesiyken BANK ASYA’ya el konulması için kellesini ortaya koyan, F... mücadelesine kendini adamış adam gibi adam. Şerefsiz Kriptolarca KHK ile ihraç edildi. Takipsizlik kararı aldı. İade edilmedi. Bugün coronadan kaybettik. Rahat mısınız?” ifadelerini kullandı







