Bank of America: Altındaki yükseliş yeni başlıyor

Raporda şu ifade öne çıkıyor





Aynı dönemde gelişen ülke merkez bankalarının rezerv politikasında altının yeniden öncelikli varlık sınıfı haline gelmesi, BofA’ya göre fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin en kritik unsurunu oluşturuyor. Özellikle Çin, Hindistan ve Orta Doğu merkez bankalarının 2025 boyunca alım tarafındaki agresif duruşu dikkat çekiyor.





Bankaya göre 2026 hedefinin 5.000 dolar seviyesine çıkarılmasının teknik temeli de bu kırılma potansiyeline dayanıyor.









YÜKSELİŞ HALA BİTMEDİ

Dünyanın en büyük ikinci bankası olarak kabul edilen Bank of America (BofA), altın piyasasına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Rapora göre, 2023–2025 döneminde merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlar için kalıcı bir destek oluşturdu. BofA analistleri, küresel ekonomide 2025 son çeyreğinden 2026’ya uzanan dönemin altın açısından “benzersiz bir fırsat penceresi” sunduğunu belirtirken, faizlerin gevşeyeceği, doların zayıflayacağı ve jeopolitik risklerin artacağı bir ortamın altın için son yılların en güçlü makro zemini olduğunu vurguladı.Banka, faiz görünümünün yumuşaması, jeopolitik risklerde süregelen artış ve merkez bankalarının rekor seviyeye ulaşan altın alımlarını modellemelerinin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Rapora göre, 2023–2025 arasında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlarda kalıcı bir destek oluşturdu.BofA analistleri, küresel ekonomide 2025 son çeyreğinden 2026’ya uzanan dönemin altın açısından “benzersiz bir fırsat penceresi” sunduğunu belirtiyor. Fed’in 2026 yılına kadar daha gevşek bir politika patikasına hazırlanması, reel faizlerin aşağı yönlü baskı altında kalması ve dolar endeksindeki kırılgan seyir, altın için yapısal bir avantaj yaratıyor.“2026’ya girerken altın için risk-getiri profili son 20 yılın en güçlü seviyesine yaklaşıyor.”Banka, yalnızca makro koşulların değil, jeopolitik gelişmelerin de altındaki yükselişi desteklediğini vurguladı. Orta Doğu ve Asya’daki gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği; bu nedenle portföy çeşitlendirmesinde altının payının yeniden artırıldığı kaydedildi.BofA raporunda teknik seviyelere ilişkin de önemli değerlendirmeler yer aldı. Ons altın için 4.200 – 4.350 dolar aralığı kısa vadede ana direnç olarak tanımlanırken, bu bölgenin yukarı yönlü kırılması hâlinde fiyatlamanın daha yüksek bir ivme ile 4.500 – 4.800 dolar bandına taşınabileceği ifade edildi.Türkiye özelinde ayrı bir rapor sunulmasa da BofA’nın değerlendirmeleri gram altın cephesine de önemli sinyaller veriyor. Dolar/TL’deki yukarı yönlü eğilim ile ons altındaki güçlü küresel görünüm birleştiğinde gram altının 2026’ya doğru yeni rekorlar test edebileceği değerlendiriliyor.Ekonomistlere göre, kurda beklenen yukarı yönlü baskının devam etmesi hâlinde gram altın TL bazında daha güçlü fiyatlamalarla karşılaşabilir.Bank of America’nın son güncel raporu, altın piyasasında yükseliş eğiliminin hala canlı olduğuna işaret ediyor. Hem makroekonomik koşullar hem de merkez bankası talebindeki yapısal artış dikkate alındığında, analistlere göre altın fiyatlarında 2026’ya kadar sürebilecek daha geniş bir yükseliş trendi söz konusu olabilir.