Samanyolu Haber /Dünya / Bank of America Bitcoin işlemlerine onay verdi /17 Temmuz 2021 15:22

Bank of America Bitcoin işlemlerine onay verdi

ABD'nin ikinci en büyük bankası Bank of America, bazı müşterilerine Bitcoin'le işlem yapma olanağı vermeye başladı.

SHABER3.COM

ABD’nin ikinci en büyük bankası olan Bank of America’nın (BofA), bazı işlemlerde Bitcoin kullanılmasına izin vermeye başladığı bildiriliyor.

Coindesk’in anonim kaynaklara dayandırdığına göre, ABD’nin en büyük ikinci bankası olan BoFA, bazı büyük müşterilerinin Bitcoin işlemlerine onay verdi.

Bu hamle BofA gibi bu konularda geleneksel tutumunu sürdüren bir kuruluş için radikal bir hamle olarak görülüyor.

DİĞER BANKALAR ETKİLİ OLDU

Ayrıca Bloomberg, Temmuz ayının başında bankanın kripto paraları araştırmak için yeni bir ekip görevlendirdiğini bildirmişti.

Mart ayında Morgan Stanley ve Goldman Sachs müşterilerine Bitcoin fonları sunmaya başladı. ABD’nin büyük yatırım bankalarının bu hamleleri BofA üzerindeki baskıyı hızlandırdı. BofA’nın son hamlesinde bu baskının etkili olduğu belirtiliyor.

BITCOIN’DE ZOR DÖNEM

Bitcoin son zamanlarda Nisan ayındaki zirveden sert düşmesinin ardından Çin’in baskıları ve çeşitli ülkelerdeki regülatörlerin kripto para borsaları üzerindeki hamleleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Yılbaşından bu yana oldukça dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Nisan'dan sonra 30 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen kripto para birimi, bugün itibariyle 31 bin 500 dolar civarında işlem görüyor.

Ayrıca dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, regülatörlerin baskısı ile karşı karşıya. Platform Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin’de kısıtlama ve düzenlemelerle karşı karşıya.

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