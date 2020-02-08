Banka gelirine el koyma cezası krize kapı açabilir

Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gözlerinin yaşına bakmayız” dediği bankalara ağır yaptırım geliyor. Bankacılık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) “manipülatif” işlemlere imza attığının tespitiyle bankaların yıllık gelirlerinin yüzde beşine el konulacak.





AKP tarafından önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunulan, Bankacılık Kanunu başta olmak üzere çok sayıda kanunda değişiklik öngören Torba Teklif’te bankalarla ilgili önemli düzenlemeler yer aldı. 40 maddeden oluşan ve içerisinde Kanal İstanbul gibi projeler için yurttaşlardan ve şirketlerden para toplanmasının önünü açan düzenlemelerin de bulunduğu teklifin 11’inci maddesinde, “manipülatif işleme yaptırım” hükmü yer aldı. Maddenin kabul edilmesi durumunda, “finansal piyasalarda yapay arz veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin yanıltıcı bir şekilde yönlendirilmesi” gibi işlemler, manipülasyon ve yanıltıcı işlem olarak kabul edilecek. Bu işlemin yapılıp yapılmadığına Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı BDDK karar verecek. Manipülatif işlem yaptığı düşünülen bankanın yıllık gelirlerinin yüzde beşine el konulacak. Düzenlemenin, yabancı ortaklı bankaların Türkiye’den çekilmesine neden olabileceği uyarıları yapıldı.





ERDOĞAN ‘GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ’ DEMİŞTİ





Uzmanların, “2001 yılında yaşanan banka krizinin bir benzerini doğurabilir” şeklinde değerlendirdiği düzenlemenin işaretini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mart 2019’da bir televizyon kanalının canlı yayınında verdi. Erdoğan, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya işaret ederek, “Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var ve bunların arkasında da ne yazık ki bazı bankalar var. Bunları biliyoruz. Bunlar piyasadan döviz çekilmesini tahrik, teşvik ediyorlar. Çünkü piyasadan döviz çekildiği zaman ne olacaktır? TL’nin değeri düşecektir. Biz buna bir defa fırsat veremeyiz. Seçimin arkasından bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Yani bunların gözünün yaşına bakmayız” dedi.





Faizi indirdi yetkiyi kaptı





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte başta TBMM olmak üzere birçok kurumun yetkisini tek başına kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir yetkisi, başkanı değiştikten sonra faizleri indiren Merkez Bankası’na devredilecek.





“Faiz indirme kararının ardından verilen ödül” olarak değerlendirilen düzenleme ile bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi faaliyetlerinden çeşitli adlar altında aldıkları ücret, masraf ve komisyonların oranını belirleme yetkisini Merkez Bankası kullanacak.