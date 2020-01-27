Banka hesabı açamayan KHK’lı doktor mahkemeye gitmeyecek : Çünkü...

KHK’lı doktor “Yargı yolu açık ama KHK’lı olduğum için büyük ihtimalle oradan da ret yanıtı alırım. Mücadeleme daha fazla devam etmeyeceğim” dedi.





Gazete Duvar’ın haberine göre, KHK’lı tıp doktorunun bankadan hesap açamamasıyla ilgili başvuruda bulunduğu tüketici hakem heyetinden yanıt geldi. Manisa’ya bağlı Şehzadeler İlçe Tüketici Hakem Heyeti verdiği kararda “Açılması gereken mevduat hesabının kişi talebi dışında banka tasarrufunda olduğunu” söyledi. KHK’lı doktor ise yaptığı bütün başvuruların sonucunda olumsuz yanıt alması nedeniyle umudunu yitirdiğini söyledi.





HAKEM HEYETİNE BAŞVURU: BANA NEDEN HESAP AÇILMIYOR?

KHK ile ihraç edilen doktor özel bir bankadan hesap açtırmak istedi. Ancak banka, KHK’lı diye hesap açtırmadı. Bunun üzerine bankaya dilekçe yazan doktora, yine ‘ret’ yanıtı geldi. Doktor pes etmeyerek bu kez de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Hakem Heyeti’ne başvuruda bulundu. Hakem heyeti de KHK’lı doktoru reddetti. Doktor, son olarak maaş hesabının açılması için bulunduğu ilçedeki Şehzadeler İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne şu dilekçeyle başvurdu: “Banka, çalıştığım iş yeri ile maaş hesabı anlaşması yapmasına rağmen tarafıma maaş hesabı açmamakta. Bunun için bir sebep de göstermemekte. Banka bu konu ile ilgili olarak hem şubeden hem de internet üzerinden başvurduğumda cevap olarak kısaca, ‘Sizinle çalışmama kararı alınmıştır’ demekte ve bir sebep belirtmemektedir. Banka tarafından sözleşme gereği olarak adıma maaş hesabı açmasının sağlanmasının, maaş hesabı açılmaması durumunda ise yazılı olarak tarafıma sunulmasının sağlanmasını talep ediyorum.”





BANKA: SÖZLEŞME YAPMAYA ZORLANAMAYIZ

Hakem heyeti başvuru üzerine bankadan savunma istedi. Heyet, bankanın yaptığı savunmayı iki cümleyle özetledi: “Banka politikaları gereği başvuru sahibi ile ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını, çalışma ve sözleşme serbestisi gereği başvurucu sahibi ile çalışmaya ve sözleşme kurmaya zorlanamayacaklarını…”





HAKEM HEYETİ: BANKANIN TASARRUFU

İlçe tüketici hakem heyeti bu yanıt üzerine KHK’lı doktorun bu talebine olumsuz yanıt verdi. Heyet, “Başvuru eklerinde tüketicinin çalışmış olduğu iş yerine ait banka ile işveren arasında imzalanan maaş ödeme protokolünün yer alması gerektiği, dosya içeriğinde uyuşmazlık konusuna ait sağlıklı karar verilebilecek herhangi bir belgeye rastlanılmadığı bu sebepten eldeki verilere göre karar verilmesi gerektiği tespit edilmiştir” dedi. Hakem heyeti, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 26’ncı maddesinde yer alan ‘Sözleşme özgürlüğü’nü işaret ederek maaş hesabının açılıp açılmamasının bankanın kendi tasarrufunda olduğu yönünde karar verdi: “Mevcut belgeler ve bilgiler ışığında ilgili kanunun maddesinden de anlaşılacağı üzere, açılması gereken mevduat hesabının kişi talebi dışında bankanın tasarrufunda olduğu, bu sebeplerden dolayı şikayetin tüketici yönünden reddinin uygun olacağı heyetimizce değerlendirilmiştir.”





MÜCADELEME DAHA FAZLA DEVAM ETMEYECEĞİM

KHK’lı doktor, tüketici hakem heyetinin verdiği bu karara tepki gösterdi ancak yeniden mahkeme yoluna gitmeyeceğini söyledi. Doktor, bunun gerekçesini de şöyle anlattı: “Hakem heyeti ‘İş veren ile banka arasında imzalanan sözleşme de başvuruda olmalıydı’ diyor. Kısaca bu olmadığı için ‘bankayı haklı buluyorum’ diyor. Ama banka yine sebep belirtmemiş. Eğer isteselerdi bilirkişi atayıp sözleşmeye kolayca ulaşabilirlerdi. Ya da sözleşmeyi bankadan isteyebilirlerdi. Ben şahıs olarak ticari bir sır hükmü taşıyan bir belgeyi, anlaşmayı nasıl hakem heyetine sunabilirim? Bunu düşünen yok. Banka da çalışma ve sözleşme serbestliğine vurgu yapmış ama ben bir çalışan olarak aynı serbestliği kullanamıyorum. Çalıştığım işletme bu banka ile anlaşınca ‘hesap oradan açılacak’ diyor. Sanırım tüketici hakem heyeti de bu konuyu deşmek istemiyor. Belki de ‘Bu adam KHK’lı fazla deşmeyelim’ demişlerdir. Böylece direkt topu bankaya atmışlar. Mahkeme yolu açık ama artık bu işten sıkıldım. KHK’lı olduğum için büyük ihtimalle mahkemeden de ret yanıtı alırım. Mücadeleme daha fazla devam etmeyeceğim.”