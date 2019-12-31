Banka KHK mağduru öğretmene havala edilen parayı ödemedi

Gaziantep’te Şahinbey Ortaokulu’nda öğretmenlik yaparken 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen Eğitim Sen üyesi Suzan Uzpak'a havaleyle gelen parası 'Yasaklı TC uyarısı' gerekçe gösterilerek verilmedi. Bankadaki görevli Uzpak'a "KHK'lilere ödeme yapılamıyor" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Uzpak'a yurtdışından Vakıfbank üzerinden gelen havale 'Yasaklı TC' denilerek verilmedi.

Bu sabah Antep’in Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz mahallesindeki Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesi’ne kendi adına gelen parayı almak içi giden Uzpak’a gişe görevlisi parayı veremeyeceğini söyledi. Parayı alamama nedenini soran Uzpak’a KHK’yle ihraç edilmesinden kaynaklı olduğu söylendi. Gişe görevlisi sistemin kendisi adına 'Yasaklı TC' uyarısı verdiğini, ödemeyi gerçekleştiremeyeceğini belirterek, "Daha önceden de benzeri olaylar yaşandı. KHK’lilere ödeme yapılamıyor" dedi.

Uzpak, yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "Şube çalışanın ödeme yapamayacağı bilgisi üzerine banka müdürü ile görüştüm ve tarafıma ödeme yapmayacaklarına dair resmî bir yazı istedim. Müdür bey ilgili birime yönlendirdi. İlgili birim de savcılık kararıyla ödeme yapılmadığını söyledi. Birçok KHK’liye uygulanmış, fakat bir süredir bu uygulama kalkmış. Resmiyette bir engel olmasa da fiiliyatta benim gibi yasaklı görünen KHK'liler varmış. İlgili birimdeki arkadaş yaklaşık 1 saatlik telefon görüşmeleri yaptı ve nihayetinde para tarafıma ödendi."

Uzpak, ihraç edildikten sonra hakkında “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla açılan davadan da beraat etmişti.