Banka krizi Almanya'yı da sarstı: Deutsche Bank hisselerinde düşüş sürüyor

Almanya’nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, tahvillerinin kredi risk primindeki (CDS) keskin artışın etkisiyle düşüşünü üçüncü güne taşıdı.









ABD merkez bankası Fed'in son faiz artışının ardından bankacılık sistemindeki stres artmaya devam ederken, Deutsche Bank hisseleri bugün TSİ 12.45 itibarıyla yüzde 9 değer kaybederek 8,5 Euro’ya geriledi. Dün de hisseler yüzde 3,2 düşüşle günü tamamlamıştı. Böylece bankanın hisseleri son üç günde yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.





Bankanın tahvillerinin CDS maliyeti, son üç günde yaklaşık yüzde 35 artarak 190 puan seviyelerine yükselirken, hisse senedinin fiyatı ise son beş ayın en düşük seviyesine yaklaştı.





BANKACILIK SEKTÖRÜ ENDİŞELERİ ARTIYOR

İsviçre bankası Credit Suisse’teki gelişmeler ve ABD’de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank’ın iflası, küresel bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeleri artırırken, bu endişeler Avrupa bankalarını 17 Mart'tan beri baskı altına almıştı.





Avrupa'da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi Mart 15'den beri yaklaşık yüzde 10 düştü,





İsviçre bankası Credit Suisse’teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart’ta Credit Suisse’i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.





Avrupa’da bankalar UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan AT1 tahvili silinmesinin ardından baskı altında kalmıştı.





250 MİLYAR EUROLUK TAHVİLDE SORU İŞARETİ

Credit Suisse’in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.









AT1 tahvilleri, 2008’deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa’da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle kriz zamanlarında bankalara ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.





Avrupa’da AT1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar Euro olarak biliniyor.





Şimdiye kadar, AT1 tahvilleri Avrupa’da sadece bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası’nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular’ı 1 Euro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.