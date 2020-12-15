Banka soyguncusu Özel Harekat polisi çıktı

T24'ün haberine göre, Etimesgut Tunahan Caddesi 208. Sokak'taki banka şubesine giren M.A, silahını aldığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Ardından elindeki poşeti bir müşteriye uzatan soyguncu silah tehdidiyle yaklaşık 30 bin lirayı alıp bankadan çıkacağı sırada müşterilerden 66 yaşındaki C.S.Ç. üzerine atladı.







Boğuşma sırasında zanlının elindeki silahı ateşlemesi sonucu C.S.Ç'yi yüzünden ve göğsünden yaralandı. Güvenlik görevlisi ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.





Yapılan ilk inceleme sonrasında, banka soyma girişiminde bulunan zanlı M.A.'nın polis olduğu ortaya çıktı. Zanlı M.A.'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi bünyesinde görev yapan Özel Harekâtçı polis olduğu anlaşıldı.





Zanlının, iddaa oyununa meraklı olduğu ve yaklaşık 50 bin lira dolayında borcu olduğu ve söz konusu borcu kapatmak amacıyla banka soymayı planladığı belirlendi.





Olayın ortaya çıkması üzerine gelişmeler, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Zanlı M.A. hakkında adli soruşturmayla birlikte idari soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.