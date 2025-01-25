Banka ve kredi kartlarında yeni dönem

Gerçek Gündem'den Sinem Eryılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TROY kart kullanımının yaygınlaştırılması için kritik bir adım atılmıştı. Bu kapsamda artık kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri yerli altyapı kullanılarak gerçekleştirilecek. Böylece yeni kart ve kart yenileme taleplerinde aksi belirtilmedikçe yerli ödeme sistemi kullanılacak. Emekli maaş ödemeleri, kredi ve burs ücretleri, sosyal yardım ödemeleri TROY kart ile sağlanacak.



ROTAYI ÇİZDİLER



Bu hamle dün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bir kez daha masaya geldi. ‘Yerli ve milli’ dönüşüm sürecinde ekonomik kaynakların yurt içinde kalması hedeflenirken EKK toplantısında yol haritası da belli oldu.



Toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla bir takvim çerçevesinde yürütülen yapısal reformlardaki son durum ele alınmış, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir” denilirken enflasyonla mücadele vurgusu yapıldı.



Kurul, “Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin atılan adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca TROY’un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Önümüzdeki dönemde ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde hayata geçireceğimiz yapısal reformlarımızı EKK toplantılarında yakından takip etmeye devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız” ifadelerini kullandı.



42 MİLYON ADEDE YAKIN TROY KART BULUNUYOR



2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam TROY kart sayısı 41,7 milyon adede ulaştı. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde TROY logolu kartlarla yapılan alışveriş işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre yüzde 27,3 oranında artış göstererek 3. çeyrekte 1,4 trilyon TL seviyelerine, alışveriş işlem adedi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 23,5 oranında artış göstererek 3. çeyrekte 1,2 milyar adet seviyelerine ulaşmıştı.



TROY logolu kartlar ile gerçekleşen nakit çekim işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,2 oranında artış göstererek 3. çeyrekte 314,1 milyar seviyelerine, nakit çekim işlem adedi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,2 artış ile 3. çeyrekte yaklaşık 121,3 milyon adet seviyelerine yükselmiştir.

