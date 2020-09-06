Samanyolu Haber /Gündem / Banka yönetim kurulu üyesi Hamza Yerlikaya 'Göztepe'leri karıştırdı /06 Eylül 2020 16:09

Banka yönetim kurulu üyesi Hamza Yerlikaya 'Göztepe'leri karıştırdı

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, İstanbul'da yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi'ni İzmir Göztepe ile karıştırınca "İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet" diye mesaj attı.

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 İstanbul’da yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hastanenin açılışını Twitter hesabından duyurmak istedi.


VakıfBank Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı ortaya çıkınca eleştiri konusu olan Hamza Yerlikaya, İstanbul Göztepe ile İzmir Göztepe’yi birbirine karıştırınca mesajını şöyle attı: “İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet. Göztepe Şehir Hastanesi.”

Yerlikaya, uyarılar üzerine mesajını sildi.


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