Samanyolu Haber /Gündem / Bankacı imza taklidiyle 12 milyon liralık vurgun yaptı /03 Ocak 2021 12:20

Bankacı imza taklidiyle 12 milyon liralık vurgun yaptı

Adana'da bir bankacı, müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çekti. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Adana'da bir bankada çalışan G.K, banka müşterisi olan 5 ayrı firma yetkilisinin imzalarını taklit ederek 12 milyon lira kredi çekti.

Bankacı G.K, çektiği 12 milyon lirayı banka personeli olmayan H.A.Ö'nün farklı bankalardaki hesaplarına aktardı.

Banka müdürünün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

2 kişi tutuklandı, birine ev hapsi verildi

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 bin lira ve 6 banka dekontu ele geçirildi. Bankacı G.K. ile H.A.Ö. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen kardeşi H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, G.K. ile H.A.Ö. tutuklandı, H.Ö'ye ise ev hapsi tedbiri uygulandı. 
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