"Bankacılar turizmcilerin telefonuna çıkmıyor"

Dünya gazetesinden Fikri Cinokur’un haberine göre, Bağlıkaya, özellikle Rusya’nın 1 Haziran’a kadar olan turları iptal etmesi nedeniyle 800 bin civarında turist kaybı beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, “500 bin var olan rezervasyon mevcuttu, 800 bin civarında bir düşüş oldu diyebiliriz. Turizmle ilgili ipler Türk turizminin elinde değil. Aşı ile ilgili ipler bizim elimizde değil, şu anda sadece öngörüde bulunuyoruz. ‘Rusya açılırsa, sayılar düşerse, aşılama oranımız artarsa’ diye öngörüde bulunuyoruz” dedi.







Türk turizminin dönem dönem yeni krizlerle karşılaştığına dikkat çeken Bağlıkaya, şöyle devam etti. ‘’2021 sezonunda turist beklentisi 25 milyon civarında. Geçen sene çok garip bir şey oldu, kişi başı harcamalarda 660 dolardan 760 dolarlara çıktı. Bu yıl da kişi başı harcamanın yüksek olacağını düşünüyoruz, 18-20 milyar dolar gelir beklentimiz söz konusu.’’







“Bankalar kredi ödemelerinde turizmcilere zorluk çıkarıyor”





TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, banka kredileri sorunlarını Cumhurbaşkanlığı’na ilettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:





‘’Vadesi gelen kredilerin ötelenmesiyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Öteleyeceğiniz zaman maçın ortasında şartlar değişiyor, ‘tamam öteleriz ama faiz x değil de y olsun diyerek’ şartları imkânsız hale getiriyorlar. KGF ve Eximbank kredilerine herkesin ulaşamadığını biliyoruz. Turizm, pandemi döneminde riskli olarak algılanıyor ve bankalar turizmcilerin telefonlarına çıkmıyor neredeyse…”