Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankacılık devi TL için uyardı /10 Ağustos 2020 10:13

Bankacılık devi TL için uyardı

Son 10 günde dolar ve euro karşısında yüzde 4'ten fazla değer kaybeden Türk Lirası haftanın ilk gününde yine düşüşte. Yatır bankası Goldman Sachs, TL'nin erimeye devam edeceğini kaydetti.

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Türk Lirası'nda değer kaybının devam edeceğini belirten Goldman Sachs Group Inc., "Ağustos ayındaki likitsizlik önümüzdeyken, yerel varlıklarda bir kez daha kesikli bir hareketin yaşanmasına dair riskler artıyor." ikazında bulundu.

Lira, bu ay dolar karşısında yüzde 4'ten fazla düşüşle dünyanın en kötü performans gösteren ikinci parası oldu. TL'nin yıllık kaybı yüzde 20'yi aştı.

Goldman, dolar için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini sırasıyla 7,75 TL, 8 TL ve 8,25 TL seviyelerine yükseltti. Önceki tahminleri sırasıyla 7 TL, 7,50 TL ve 8,25 TL seviyesinde idi.

ALIŞILMIŞLIĞIN DIŞINDAKİ POLİTİKA KARIŞIMI...

Zach Pandl'in öncülük ettiği Goldman analistlerinin raporunda, “Yerlilerin artan döviz mevduatları ve bozulan enflasyon görünümü, sınırlı rezervler, dış finansman açığı ve alışılmışın dışındaki politika karışımı dikkate alındığında dolar/TL'de riskler kısa vadede yukarı yönlü.” ifadesine yer verildi.

TL'deki düşüşün diğer gelişen piyasalara etkisinin 2018'e kıyasla daha düşük olacağı belirtilen raporda, “Yine de yüksek faiz veren gelişen piyasalar için bir engel.” tespitinde bulunuldu.
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