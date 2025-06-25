Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankacılık devinden altın ve doları olanlara uyarı /25 Haziran 2025 12:22

Bankacılık devinden altın ve doları olanlara uyarı

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, elinde altın ve doları olanları uyardı. Banka, Fed'den bu yıl faiz indirimi beklemiyor, 2026'da 7 faiz indirimi öngörüyor.

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ABD tarafında, ABD Başkanı Trump ve Fed Başkanı Powell arasındaki faiz politikalarına yönelik tartışmalar her gün daha da körüklenirken Bankacılık devi Morgan Stanley, Fed'in faiz politikasına yönelik değerlendirme bulundu. 

Banka, Fed'in bu yıl Fed'in faiz indirimi yapmayacağını öngördü.

Morgan Stanley, Fed'in faiz indirimlerine Mart 2026'dan başlayarak 2026 yılında yedi kez faiz indireceğini ve nihai faiz oranının yüzde 2,5 ile yüzde 2,75 arasına düşeceğini tahmininde bulundu.

Mevcut federal fon oranı yüzde 4,25 yüzde 4,5. Morgan Stanley'in nihai faiz oranı beklentisinden 175 baz puan daha yüksek düzeyde bulunuyor.

TRUMP VE POWELL GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social hesabından yine Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklendi. Trump yaptığı açıklamada, faiz oranlarının en az iki ila üç puan düşürülmesi gerektiğini belirterek durumun olumsuza döndüğü anda Fed'in faizleri artırabileceğini söyledi.

Trump, "En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız. Eğer işler daha sonra olumsuza dönerse, oranı artırın." dedi

POWELL GECİKMEDEN CEVAPLADI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump'ın sert çıkışlarına kulak asmayarak bildiğini okudu. Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.
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