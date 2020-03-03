Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankacılıkta bomba haber... 'ING Bank da Türkiye'den çıkıyor' iddiası /03 Mart 2020 16:14

Bankacılıkta bomba haber... 'ING Bank da Türkiye'den çıkıyor' iddiası

Bloomberg’in haberine göre, “konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler” Türkiye’nin 12. büyük bankası olan ING ülkeden çıkmayı tasarlıyor.

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Bloomberg'in “ING Bank Weighs Sale of Turkish Unit” başlıklı ve Kerim Karakaya / Ercan Ersoy imzalı haberinde Hollanda menşeili ING’nin satışa aracılık etmesi için kurumsal finansman  şirketleri ile ön görüşmeler yaptığı da üçüncü kaynaklara dayandırılarak bildirildi.

Haberde ING Bank yönetiminin Tayyip Erdoğan idaresindeki ekonomi yönetiminin baskılarından ve kredi verme zorlamalarından dolayı Türkiye'den çıkmayı tartıştığı vurgulanıyor. 

Haberde HSBC Bank'ın Türkiye'den çıkış öyküsüne de yer veriliyor.

ING yetkililerinin Bloomberg’in bu konuda sorularına cevap vermediği de ifade ediliyor.
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