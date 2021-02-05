Bankalar acımıyor: 10 bine yakın gayrımenkul!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bozulan ekonomik denge, bankaların elindeki ticari gayrimenkul sayısını patlattı.







2020'nin temmuz ayında bankaların alacaklarına karşılık edindikleri gayrimenkullerin yüzde 25'i ticari iken, salgın döneminde bu oran yüzde 53.7'ye yükseldi. Bu artışla birlikte bankaların alacaklarına karşılık edindikleri ticari gayrimenkullerin sayısı konutu geçti.





En fazla gayrimenkul tutan bankalar





Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre; yüzde 53.6'nın içinde işyerlerinin oranı yüzde 30.2, tarla ve arsanın oranı ise yüzde 23.6 olarak gerçekleşti. 3'ü katılım bankası olmak üzere toplam 27 bankanın kendi internet sitesinde satışa çıkardığı gayrimenkul listesine bakıldığında, en fazla gayrimenkulü elinde tutan bankalar arasında ilk sırada VakıfBank yer alırken onu sırasıyla, Ziraat Bankası, Halk Bank ve İş Bankası takip etti.





2 bin 197 gayrimenkule sahip olan Vakıf Bank’ta konutlar yüzde 57.2'le portföyde en yüksek paya sahip olurken, çiftçiye verdiği kredi ile öne çıkan Ziraat Bankası’nda ise tarla, arsa ve işyerlerinin payı yüzde 72.6 olarak dikkat çekti.





Halk Bankası'nda ise tarla ve dükkan gibi alanların payı yüzde 53.3 oldu. Dördüncü sıradaki İş Bankası’nın elinde de ticari gayrimenkuller yüzde 50.6 ile öne çıktı.







Resmi olmayan verilere göre, 2021’nin Ocak ayında 3’ü katılım olmak üzere toplam 27 bankanın kendi internet sitelerinde satışa sundukları toplam gayrimenkul sayısı 9 bin 376 oldu. Bu gayrimenkullerin 4 bin 336 adedini ise konutlar oluştururken, 5 bin 39'nu adedini dükkan, mağaza ve tarla gibi ticari gayrimenkuller oluşturdu.





İcra mahkemelerinin salgın nedeniyle uzun süre kapalı olmasından dolayı 2020’nin ikinci yarısında bankaların elindeki gayrimenkul sayısı azalırken, bu yılın haziran ayından itibaren artış yönünde eğilim bekleniyor.