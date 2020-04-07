Samanyolu Haber /Ekonomi / "Bankalar batmak üzere olan şirketlere kredi vermiyor" serzenişi /07 Nisan 2020 12:03

"Bankalar batmak üzere olan şirketlere kredi vermiyor" serzenişi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesinde yapılan artışa rağmen birçok bankanın “limit bitti” gerekçesiyle kredi vermeyi reddettiğini söyledi.

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Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, “81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Koronavirüs’ten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var” dedi.

Bankalara seslenen Hisarcıklıoğlu, “Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

"Düşük maliyetli krediler önemli"

Devletin salgının ekonomik etkilerini kontrol altında tutabilmek için tedbirler açıkladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli” dedi.
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