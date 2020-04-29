Samanyolu Haber /Gündem / Bankalar cezadan kurtulmanın yolunu buldu: Faizi indirip mevduatı azaltmak /29 Nisan 2020 16:33

Bankalar cezadan kurtulmanın yolunu buldu: Faizi indirip mevduatı azaltmak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankaları daha fazla kredi vermeye zorlamak amacıyla getirdiği “aktif rasyosu” bankaları mevduatı azaltmaya itti.

SHABER3.COM

Dünya’nın haberine göre aktif rasyosunu tutturarama endişesi taşıyan bankalar kredileri artırmak yerine mevduat tabanını azaltmayı ve daha fazla devlet tahvili almayı tercih etti. Mevduat tabanını azaltmak için bankalar mevduat faizini indirme yoluna gitti.

Devlet tahvillerine hücum
Bankaların aktif rasyosunu tutturmak için bulduğu bir başka yöntem, portföylerindeki devlet tahvillerini artırmak. Bunun etkisiyle Hazine’nin geçen hafta düzenlediği TÜFE endeksli tahvilin yeniden ihracında 13 milyar liralık rekor talep oldu. Pazartesi günü yapılan iki ihaledeki talep de 10.3 milyar liraydı. Bankaların ilk hamlesi tahvil alımları oldu. Tahvil faizleri yüzde 8.8 seviyesine indi.

Krediler neden artmıyor?

BDDK'nın aktif rasyosuyla amaçladığı kredilerdeki artış ise gerçekleşmemiş görünüyor. Dünya'ya göre bunun nedeni, kredi verilecek şirketlerin sayısının oldukça azalması. Dünya'nın sektöre yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre bankalar zaten verilebilecek şirketlerin büyük çoğunluğuna kredi imkanı sağladı. Kalan şirketlerin çoğu oldukça sıkıntılı şirketler ve bu büyük bir risk oluşturuyor. Aynı zamanda talep de düşük. Aldıkları kredilerle eski kredilerini ödeyen veya uygun faizle yapılandıran şirketler yeni bir borcun altında girmek istemiyor.

Mayıs’tan itibaren aktif rasyosu yüzde 100’ün altında kalan bankalar eksik miktarın yüzde 5’ine kadar ceza ödeyecekler.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bankalar cezadan kurtulmanın yolunu buldu: Faizi indirip... Sonraki Haber >>

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:30