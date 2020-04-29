Bankalar cezadan kurtulmanın yolunu buldu: Faizi indirip mevduatı azaltmak

Dünya’nın haberine göre aktif rasyosunu tutturarama endişesi taşıyan bankalar kredileri artırmak yerine mevduat tabanını azaltmayı ve daha fazla devlet tahvili almayı tercih etti. Mevduat tabanını azaltmak için bankalar mevduat faizini indirme yoluna gitti.



Devlet tahvillerine hücum

Bankaların aktif rasyosunu tutturmak için bulduğu bir başka yöntem, portföylerindeki devlet tahvillerini artırmak. Bunun etkisiyle Hazine’nin geçen hafta düzenlediği TÜFE endeksli tahvilin yeniden ihracında 13 milyar liralık rekor talep oldu. Pazartesi günü yapılan iki ihaledeki talep de 10.3 milyar liraydı. Bankaların ilk hamlesi tahvil alımları oldu. Tahvil faizleri yüzde 8.8 seviyesine indi.



Krediler neden artmıyor?



BDDK'nın aktif rasyosuyla amaçladığı kredilerdeki artış ise gerçekleşmemiş görünüyor. Dünya'ya göre bunun nedeni, kredi verilecek şirketlerin sayısının oldukça azalması. Dünya'nın sektöre yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre bankalar zaten verilebilecek şirketlerin büyük çoğunluğuna kredi imkanı sağladı. Kalan şirketlerin çoğu oldukça sıkıntılı şirketler ve bu büyük bir risk oluşturuyor. Aynı zamanda talep de düşük. Aldıkları kredilerle eski kredilerini ödeyen veya uygun faizle yapılandıran şirketler yeni bir borcun altında girmek istemiyor.



Mayıs’tan itibaren aktif rasyosu yüzde 100’ün altında kalan bankalar eksik miktarın yüzde 5’ine kadar ceza ödeyecekler.

