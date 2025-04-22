Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankalar mesajla uyardı: Kredi kartı limitleri kullanıma kapatılacak /22 Nisan 2025 16:18

Bankalar mesajla uyardı: Kredi kartı limitleri kullanıma kapatılacak

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükselişin ardından çok sayıda kişi ihtiyaç kredisi ya da kredi kartlarının nakit avans limitlerini kullanarak altın satın almaya başladı. Müşterilere mesaj gönderen bankalar, 'Nakit avans yoluyla döviz/altın/kripto varlık alımları gerçekleştirmeniz halinde kredi kartı limitiniz kullanıma kapatılabilir' uyarısında bulundu.

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Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre küresel piyasalarda yaşanan çalkantıların ardından yükseliş serisine başlayan ons altın, bu sabah 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, yatırımcıların varlıklarını altına kaydırmasına neden olurken, altın fonları tarihindeki en büyük haftalık para girişini yaşadı. Yatırım alışkanlıklarında değişikliğe neden olan bu durum, bankaları harekete geçirdi.

'KART LİMİTİNİZ KULLANIMA KAPATILABİLİR'

Altın fiyatlarında görülen yükseliş dalgası, çeyrek altının 7 bin 100 liraya ulaşmasına neden olurken, çok sayıda banka müşterisinin ihtiyaç kredisi ya da kredi kartının nakit avans limitini kullanarak altın yatırımı yaptığı ortaya çıktı. Bu duruma karşı hızla harekete geçen bankalar, kart ekstrelerindeki bilgilendirme notunun yanı sıra çok sayıda müşteriye uyarı mesajı gönderdi.

Gönderilen mesajda "Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir." ifadelerine yer verildi.
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