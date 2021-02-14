Bankalar tüm zamanların rekorunu kırdı

Bankacılık sektörü 2020'de yaklaşık 60 milyar lirayla kâr rekoru kırdı. Buna karşılık bankaların faiz gideri yüzde 19, mevduat hesaplarına ödediği faiz ise yüzde 20 düştü.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün kârı geçen yıl 2019'a göre yüzde 22,3 oranında arttı. Bankalar 2020'de 59 milyar 973 milyon TL net dönem kârına ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık kârına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 milyar 43 milyon lira kâr elde etmişti.





Covid-19 salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün kârında dalgalı bir seyir gözlendi. Geçen yılın aralık ayında sektörün kârı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarak 2,7 milyar liraya yükseldi. Sektör, aralıkta 2020'nin en düşük ikinci aylık kârını elde etti.





Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2019'a göre yüzde 0,7 arttı. Aralık sonu itibarıyla 423,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2019 yılında 420,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.





Kredilerden 308 milyar lira kâr





Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 72,1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10,5 milyar lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. Sektörün toplam faiz gideri, 12 ayda 2019'a göre yüzde 19,2 azalarak 208,7 milyar liraya geriledi. 2019 yılında bankaların faiz gideri toplamı 258,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.