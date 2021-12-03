Bankalar ve TÜSİAD'a operasyon hazırlığı





Gazetenin bugünkü manşetinde, “Bankalar ve TÜSİAD kurla oynuyor” başlığının altında, “Bazı bankaların, kur ateşini körüklemek isteyen bazı TÜSİAD’çı fırsatçılara çanak tuttuğu belirtiliyor. Kulislerde döviz mevduatını bozdurup yatırıma yönelmek isteyen iş adamlarına, “Doların kalsın, bozmana gerek yok. Sana TL cinsinden kredi verelim” teklifi yaptığı belirtiliyor. Bu yatırıma yönelmesi gereken dövizin hesapta tutulması ve TL’nin zayıf düşürülmesi demek” ifadeleri kullanıldı.

“Döviz stoklamak önlenebilir” başlığının altında da “Merkez Bankası’nın atabileceği bir diğer adım reel sektör tahvillerini alarak doğrudan kaynak aktarımı yapmak. Bankaların MB’de tuttuğu atıl fonlar da sisteme yeniden sokulabilir. BDDK, bankların döviz toplamasının önüne geçebilir. Dolar mevduatı düşük bankların daha az zorunlu karşılık tutması sağlanabilir” denildi.