Samanyolu Haber /Gündem / Bankalar ve TÜSİAD'a operasyon hazırlığı /03 Aralık 2021 11:34

Bankalar ve TÜSİAD'a operasyon hazırlığı

Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde "Bankalar ve TÜSİAD kurla oynuyor, döviz stoklamak önlenebilir" ifadelerine yer verdi.

SHABER3.COM


Gazetenin bugünkü manşetinde, “Bankalar ve TÜSİAD kurla oynuyor” başlığının altında, “Bazı bankaların, kur ateşini körüklemek isteyen bazı TÜSİAD’çı fırsatçılara çanak tuttuğu belirtiliyor. Kulislerde döviz mevduatını bozdurup yatırıma yönelmek isteyen iş adamlarına, “Doların kalsın, bozmana gerek yok. Sana TL cinsinden kredi verelim” teklifi yaptığı belirtiliyor. Bu yatırıma yönelmesi gereken dövizin hesapta tutulması ve TL’nin zayıf düşürülmesi demek” ifadeleri kullanıldı.
“Döviz stoklamak önlenebilir” başlığının altında da “Merkez Bankası’nın atabileceği bir diğer adım reel sektör tahvillerini alarak doğrudan kaynak aktarımı yapmak. Bankaların MB’de tuttuğu atıl fonlar da sisteme yeniden sokulabilir. BDDK, bankların döviz toplamasının önüne geçebilir. Dolar mevduatı düşük bankların daha az zorunlu karşılık tutması sağlanabilir” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bankalar ve TÜSİAD'a operasyon hazırlığı Sonraki Haber >>

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:03:02