Samanyolu Haber /Teknoloji / Bankalara Hotmail ve Gmail de yasak! /22 Haziran 2020 10:56

Bankalara Hotmail ve Gmail de yasak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık bilgilerinin müşterilere Gmail ve Hotmail gibi yabancı şirketlerin sağladığı mail hizmeti gönderilmesini yasakladı.

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Bankacılıkta 1 Temmuz itibarıyla hayata geçecek düzenlemeyle, hesap ekstresi, dekont ve hesap özeti gibi bilgiler e-posta yerine internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden gönderilecek. 

Müşterilere Hotmail ve Gmail uzantılı e-posta gönderilmesi yasaklandı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı yönetmelik uyarınca, bankaların elektronik ortamda müşterilerine ilettiği, hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallar üzerinden gönderilmesi esas olacak. 

UYGULAMA 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Bankalar, hassas bilgilerin kendi elektronik dağıtım kanallarının kullanılması için müşterilerine yönlendirme yapacak.

1 Temmuz’dan itibaren e-posta yoluyla ekstre, dekont, hesap özeti iletilmesi müşterinin talebine bağlı olacak. Bankacılık uygulamalarını kullanamadığını belirten müşteriler, bankaya talepte bulunarak e-posta üzerinden bildirim almaya devam edebilecek.

İKİ FAKTÖRLÜ GÜVENLİK

Bankaların kullandığı mobil ve internet uygulamalarının sunucularının ise Türkiye’de bulunduğuna işaret eden kaynaklar, bu şekilde hassas bilgilerin yurt dışında dolaşıma girmeyeceğini ve Türkiye’de kalacağını iddia etti. 

Bankacılık uygulamalarında 2 faktörlü güvenlik sistemi uygulanması sebebiyle verilerin daha güvenli olduğunu anlatan kaynaklar, belgelere ait PDF dosyalarının uygulamalar üzerinden de alınabilmesiyle, e-postalara ihtiyaç kalmadığını vurguladı.
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