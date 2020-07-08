Samanyolu Haber /Ekonomi / "Firma batsa da kredi ver" muhtırası /08 Temmuz 2020 11:11

"Firma batsa da kredi ver" muhtırası

Bağımsız karar vermesi gereken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) hükûmetin müteahhitleri kurtarma projesi için bankaların seferber olmasını istedi.

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SAMANYOLUHABER- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların bireysel ve ticari müşterilerine "kolaylık" nasıl sağlayacaklarına dair 11 maddelik talimat hazırladı.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı. Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli."

BANKALARA ABA ALTINDAN SOPA

BDDK'nın açılmasını yorumlayan Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, bankalara "firma batsa bile kredi ver" mesajı verildiğini söyledi.

"Bankalar bir tarafta artan iflas ve konkordato kararları ile boğuşurken, diğer tarafta hükûmetin 'ne olursa olsun kredi tahsis edeceksiniz' baskısı altında." diyen Bozkurt, "BDDK bu baskıyı daha da artıracak bir muhtıra verdi. Herhangi bir banka risk gördüğü için krediyi geri çağırmak istese bile bu mümkün olmayacak. Aksi hâlde bankacılık otoritesinden ceza yiyebilir. Aba altından sopa gösterildi." dedi. 

Bozkurt, 2020'nin ilk 6 ayında kredilerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 (800  milyar TL) arttığını belirterek, "Kredilerle sun'i bir büyüme elde edilmeye çalışılsa da ilk yan etkisi enflasyonda görüldü. Enflasyon birkaç ay içinde yüzde 15'i bulacak." ifadelerini kullandı.
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