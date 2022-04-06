Bankalara 'Kur Korumalı Mevduat' baskısı: Hedefi tutturamayan banka cezayı ödeyecek

Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin düzenlemesine göre 15 Nisan'a kadar döviz mevduatlarının yüzde 10'unu KKM'ye dönüştürenlere teşvik, dönüştüremeyenlere ceza uygulaması başlıyor. Bankalar bu kapsamda döviz mevduatlarının yüzde 10'unu 15 Nisan, yüzde 20'sini ise 8 Temmuz'a kadar KKM hesabına çevirmezse TCMB'ye yıllık yüzde 1.5'luk komisyon ödemesi yapacak. Bu şartları yerine getiren bankalar komisyon ödemeyecek. Ayrıca bankaların ifade edilen oranları KKM'ye dönüştürmesi halinde, bu tutarlar TCMB tarafından belirlenen yüzde 25'lik zorunlu karşılık oranından muaf olacak. Kur Korumalı Mevduat bakiyesi, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştı.





10 GÜNDE 99 MİLYAR





Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde vadelerin 23 Mart itibarıyla dolmasıyla hesap sahiplerinin getirileri almaya başladığına işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu tarihte 596 milyar lira olan KKM bakiyesinin 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Bakanın açıklamasına göre 23 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan 10 günde KKM bakiyesi 99 milyar lira arttı. Buna göre dövize endeksli ve döviz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 69'a ulaştı.





Ödediği komisyonu müşteriye yansıtır

ZİRAAT Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, komisyon uygulamasının kredi maliyetlerini artırabileceğine dikkat çekti. Babuşçu, komisyon ödemek durumunda kalacak bazı bankaların bu maliyeti kredilere yansıtma yoluna gidebileceklerini, döviz mevduatına uygulanan faizin de düşürülebileceğini öngördü.

Bireylerin dövizden geçişi sınırlı Bankacıların verdiği bilgiye göre banka genel müdürlükleri şube çalışanları üzerindeki KKM hedefi baskısını giderek artırıyor. Daha çok TL mevduattan sisteme geçişlerin devam ettiği, özellikle bireylerin döviz mevduat geçişinin ise sınırlı kaldığı belirtiliyor.



