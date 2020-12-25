Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankalarda işler tersine döndü /25 Aralık 2020 12:05

Bankalarda işler tersine döndü

Merkez Bankası faiz artırırken, bankalar da kredi faizlerini artırdı. Ortalama ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 22'yi aşarken, kredi hacmi azalmaya başladı. Son 11 ayda 700 milyar TL artan TL kredi hacmi, son haftada 2,9 milyar TL azaldı. Kamu bankalarında işler terse döndü.

SHABER3.COM

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışlarına paralel olarak kredi faizleri de yükselirken, bankaların kredi muslukları da kapandı.

TCMB dün aldığı kararla, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltirken, bankaların ortalama ihtiyaç kredisi faizleri 18 Aralık haftasında yüzde 22,92 seviyesine yükseldi. Kredi faizlerinin, bu seviyelerin de üstüne çıkması bekleniyor.

Sözcü Gazetesi'nden Emre Deveci'nin haberine göre 18 Aralık haftasında ortalama faizler taşıt kredilerinde yüzde 19,10’a, konut kredilerinde yüzde 18,71’e, ticari kredilerde yüzde 17,08’e yükseldi.

Ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, nisanda yüzde 8 seviyelerine kadar gerilemişti.

BDDK verilerine göre, faizler artarken, bankaların TL kredi hacmi, 11-18 Aralık haftasında 2,9 milyar TL azaldı. 27 Aralık 2019 ile 27 Kasım 2020 arasındaki 11 ayda 702 milyar TL ile olağanüstü düzeyde artan bankaların TL kredi hacmi, son haftalarda düşüş eğilimine girdi.

KUR VE FAİZ KISIR DÖNGÜSÜ

Türkiye ekonomisi, uzun yıllardır kur ve faiz arasında kısır döngüye girmiş durumda. Hükümetin, üst üste gelen seçimleri de düşünerek olabildiğince düşük faizle kredi musluklarını açma girişimlerini, döviz kurlarında ve enflasyonda hızlı artışlar takip etti.

Kurları ve enflasyonu kontrol altına almak için ise Eylül 2018'in ardından Kasım-Aralık 2020 döneminde de sert faiz artışları Merkez Bankası tarafından yapıldı. Sert faiz artışlarıyla kur ve enflasyon Eylül 2018 sonrasında bir dönem için kontrol altına alınmıştı ancak sonra aynı döngü tekrarlandı.

2020’ye 5,95 seviyesinden başlayan dolar/TL kurunun 8,57 ile rekor kırmasıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TCMB Başkanı Murat Uysal gitmiş, yerlerine Lütfi Elvan ile Naci Ağbal atanmıştı.

Yeni ekonomi yönetimi kur ve enflasyonu kontrol altına almak ve yabancı sıcak parayı tekrar çekmek için sert faiz artışlarına gitti. Kredilerin faizlerdeki artışla birlikte daralması ve ekonomik aktivitenin de yavaşlaması bekleniyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bankalarda işler tersine döndü Sonraki Haber >>

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:14