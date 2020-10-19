Bankalarda işten çıkarma furyası

QNB Finansbank'ın akabinde iki banka daha personel tenkisatına gidiyor. İşçi çıkartmanın yasak olması sebebiyle bankalar, personelle anlaşarak sayıyı düşürmeye çalışıyor.





Haftanın son günü 300'e yakın personel ile bölge müdürlüklerinde performans görüşmesi yapan körfez sermayeli banka bugün Türkiye saati ile 10:00'dan itibaren söz konusu çalışanların anlaşmalı fesih mukavelesini imzalamalarını isteyecek.





Kaç personelin teklifi kabul edeceği, kaçının ise kabul etmeyeceği henüz bilinmiyor.





KABUL ETMEYEN NE OLACAK?





İnsan kaynaklarının paket teklifini kabul etmeyen bankacıların akıbeti tartışma konusu oldu. Bazı iddialara göre, teklifi kabul etmeyen kişiler ücretsiz izine çıkartılacak ve bu izin yasaklar kalkıncaya kadar devam edecek. Sonrasında ise "performans düşüklüğü" bahanesi ile işten çıkartılacak.





Ücretsiz izin uygulaması şu ana kadar iki bankanın dışında kullanılmadı. Ancak bazı bölge yöneticilerinin personele ücretsiz izini tehdit unsuru olarak kullandıkları iddia ediliyor.





SIRADA İKİ BANKA DAHA VAR





Körfez sermayeli bankanın 300 kişilik listesinden sonra iki bankanın daha personel tenkisatına gideceği belirtiliyor. Yine körfez sermayeli bir bankanın yılbaşına kadar anlaşma yöntemi ile 800 kişiyi işten çıkartacağı konuşuluyor.





Büyük bir holdinge ait bankada ise 600 kişinin teklif ile istifa etmesi istenilecek.





Bu konuda bazı şube müdürü ve personelin önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere davet edileceği belirtiliyor.