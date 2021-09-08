Bankalardan AKP'ye karşı yeni hamle

Yükselen enflasyon, artan faizler ve TL’de yılbaşından bu yana yaşanan değer kaybı yurttaşın alım gücünü olumsuz etkiledi. Tüketici kredilerinde artış seyri hükümetin ve Merkez Bankası’nın takibindeyken yurttaş kredi kartı ve kredili mevduat hesabı harcamalarını artırıyor.





Hükümet, bireysel kredilerdeki artışın enflasyondaki artışı ve cari açığı körüklediğini öne sürüyor ve bunun da bir faiz artışı baskısı yaratmasından çekiniyor. Bu nedenle, enflasyon artışını, faiz artırmadan frenlemenin yolunu arıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 10 gün önce yaptığı açıklamada “Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var” demişti ancak bankaların bu talebi olumlu karşılamadığı ifade edildi.

Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), “bankaların kredi sınırlandırmasına karşı çıktığı” haberleri sonrası makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağladığını duyurdu.Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, daha önce bankaların ek hesap, taksitli avans hesabı gibi değişik adlar verdiği kredili mevduat hesabından tüketiciler yaptıkları harcamayı peşin ödemek durumunda kalıyor eğer ödeyemezse de yine günlük faizle karşı karşıya kalıyordu. Artık bankalar bu ödemelerde de 12 aya kadar taksit imkanı sağlıyor. Kredi kartı harcamalarına sağlanan taksit imkanının yanı sıra şimdi de kredili mevduat hesaplarındaki harcamalar yüzde 1,98 faizle taksitlendirilebiliyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) temmuz başından itibaren kredi kartı ve tüketici kredilerinde taksitleri azaltmıştı. Ancak buna rağmen BDDK haftalık verileri hem tüketici kredilerinde hem de taksitli kredi kartı harcamalarında artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum ertelenmiş talebin devreye girmesinin yanı sıra tüketicilerin yüksek enflasyon, yüksek faiz ve TL’deki değer kaybı nedeniyle yaşadığı alım gücünün azalmasının etkisi büyük.BDDK verilerine göre, 27 Ağustos haftasında tüketici kredileri 723 milyar 847 milyon liraya yükseldi. 20 Ağustos haftasına göre 4.5 milyar liralık artış yaşandı. Yılbaşından bu yana ise tüketici kredilerindeki artış yüzde 7,1 olarak hesaplanıyor.