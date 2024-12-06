Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankalardan 'sahte dolar' tedbiri: Bazı banknotların alımı durduruldu /06 Aralık 2024 22:34

Bankalardan 'sahte dolar' tedbiri: Bazı banknotların alımı durduruldu

Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu.

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Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ederken, bankalar, sahte dolarla mücadelede farklı tedbirler uyguluyor.

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ediyor.

Bankaların sahte dolarla mücadeleye yönelik uyguladığı tedbirlerdeki farklılıklar dikkati çekiyor.

SADECE YENİ BASKI 100 DOLAR KABUL EDİLİYOR

Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.
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