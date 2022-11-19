Bankaların yasaklı uygulaması ifşa oldu

15 Temmuz sonrasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden ihraç edilenlere yönelik bankalar tarafından uygulanan ancak bankaların bugüne kadar reddettiği “yasaklı kişi” uygulaması, ortaya çıkan bir ekran görüntüsü ile ifşa oldu.





KHK’lı Mazlum Çetinkaya, bankadan para çekmek isteyince bankaların uzun zamandır ‘yok’ dediği uygulaması ifşa oldu. Devlet bankasının ‘Yasaklı TC’ uygulamasının ekran görüntüsü ortaya çıktı.





Gazete Duvar’ın haberine göre Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen Mazlum Çetinkaya yurtdışından kendi hesabına gönderilen parayı çekmek için bankaya gitti. Ancak bankadaki görevli paranın kendisine verilemeyeceğini iletti. Gerekçe ise ‘yasaklı kişi’ olması.





KHK’lı Mazlum Çetinkaya geçtiğimiz günlerde Malatya’daki bir devlet bankasına giderek oğlu tarafından yurtdışından hesabına yatırılan parayı çekmek istedi. Bankadaki memur önce hesabında para olmadığını iletti, daha sonra da kendisine, “Ne iş yapıyorsunuz?” diye sordu. Çetinkaya da bunun üzerine kendisine gönderilen paranın dekontunu görevliye göstererek bir yanlışlık olduğunu ve hesabına yeniden bakılmasını talep etti. Çetinkaya’nın ısrarı sonucunda bankadaki görevli, “Yasaklı TC uyarısı alıyorum” diyerek parayı vermedi.





Çetinkaya yazılı tebligat istedi ancak bu talebi yerine getirilmedi. Bunun üzerine Çetinkaya görevlinin önündeki ekran görüntüsünde yer alan uyarıyı gördü. Ekranda, “… Numaralı müşteri yasaklı listesindedir” ifadeleri yer aldı.





BANKALAR BUGÜNE KADAR ‘BÖYLE BİR UYGULAMA YOK’ DEMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yayımlanan KHK’lerle ihraç edilen binlerce KHK’li bankalardan paralarını alamadı, onaylanan kredileri iptal edildi, kredi kartlarına engel konuldu. Gazete Duvar, KHK’lilerin yaşadığı bu sorunları birçok kez gündeme getirdi ancak görüştüğümüz bankalar bu uygulamanın olmadığını öne sürdü. Çoğu bankada ‘yasaklı TC’ listeleri olduğu biliniyor. Ancak bu listenin hangi bakanlık tarafından hazırlandığı ve bankalara gönderildiği ise bilinmiyor.





KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise yaşanan bu sorunları Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir dizi soru sordu:





– Vakıflar Bankası’nın KHK ile ihraç edilmiş yurttaşlara yasaklı kişi olduğundan işlem yapmadıkları iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Vakıflar Bankası’nın işlem yapmamasının nedeni nedir?





– Vakıflar Bankası’nın Mazlum Çetinkaya isimli yurttaşı yasaklı kişiler arasına aldığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Mazlum Çetinkaya isimli yurttaş neden yasaklı kişiler arasına alınmıştır?





– Yasaklı Kişiler nedir? Kimler yasaklı kişilerdir? Bu yasaklı kişiler hangi yurttaşlık haklarından yararlanamamaktadır? Yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?





– Tarafınıza yapılmış bu konu ile ilgili şikayet var mıdır? Varsa kaç adet şikayet vardır? Eğer şikayetler varsa bu konu hakkında yapılmış çalışmalar nelerdir?





– Soru önergesinin yazıldığı tarih itibariyle ülkede bulunan yasaklı T.C. Kimlik numarasına haiz kişi sayısı kaçtır?





– Son 7 yılda kaç yurttaşa yasaklı T.C. Kimlik numarasına sahip denilerek tarafına yatırılan para verilmemiştir?