Samanyolu Haber /Gündem / Bankaların kârı yüzde 505 arttı /29 Ağustos 2022 18:42

Bankaların kârı yüzde 505 arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 505 artışla 38.7 milyar TL’ye çıktı.

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Enflasyonun yüzde 80’i bulmasıyla bankaların kredilerden aldığı faiz rekor seviyelere gelirken, kârları da katlanarak arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ‘Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri’ raporundaki verilere göre, bankacılık sektörü yılın ilk 7 ayında 207,8 milyar TL net kâr elde etti. Sektör, geçen yılın aynı döneminde 40,2 milyar TL net kâr sağlamıştı.

Sektörün net kârı yıllık bazda ise temmuzda yüzde 505 artışla 38,7 milyar TL’ye yükseldi. Bankacılık toplam aktifleri temmuz itibarıyla yüzde 33,5 artarak 12 trilyon 304 milyar liraya çıktı. 2021 aynı dönemde bu rakam 6,71 trilyon lira olmuştu.

KREDİ MİKTARI İKİYE KATLANDI
Temmuzda 2021 sonuna göre, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32,9 artarak 6 trilyon 511 milyar 631 milyon liraya (geçen yılın aynı döneminde 3,88 trilyon liraydı), menkul değerler toplamı yüzde 38,0 yükselerek 2 trilyon 37 milyar 307 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,42 seviyesinde gerçekleşti.

Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,42 oldu, 2021 Temmuz’da bu oran yüzde 3,71’di. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 ve çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 40,6 artarak 7 trilyon 457 milyar 718 milyon liraya yükseldi.
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