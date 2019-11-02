Samanyolu Haber /Gündem / Bankaların 'kara liste'ye aldığı borçlular için kanun teklifi verildi /02 Kasım 2019 16:36

Bankaların 'kara liste'ye aldığı borçlular için kanun teklifi verildi

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz iş dünyası kadar vatandaşı da olumsuz etkiledi. Bu kez patronun değil vatandaşın borcu için bir konu gündeme geldi. İYİ Parti, bankalarda bulunan "Kara liste" için sicil affı istedi.

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Muğla Milletvekili Metin Ergun’un kanun teklifi uyarınca, bankalara olan borcunun geciken kısmını sekiz ay içinde ödeyen ya da yeniden yapılandıranlar, kara listeden çıkarılacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, yeniden yapacakları kredi ve banka kartı talepleri de kabul edilecek. Teklif, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle bankalar tarafından kara listeye alınanları kapsıyor.

Ergun TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde "Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz hali ve eldeki iktisadi veriler birlikte değerlendirildiğinde, mevcut durumun giderek kötüleştiği ve bu gidişatın vatandaşa yüklemiş olduğu maddi/manevi yükün giderek ağırlaştığı aşikardır" dedi ve şu görüşleri savundu:

‘'2017 yılında tüketici kredileri ve kredi kartları, kobi kredileri ve ticari krediler nezdinde takipteki kredilerin brüt tutarı 64 milyar TL düzeyindeyken, bu rakam 2019'un haziran ayında 116 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bankalara borçlarını ödemiş olmalarına rağmen sicil dosyaları nedeniyle kredi talebinde bulunan vatandaşlar sorunlar yaşamaktadır.

Daha önce çıkarılan yasalar ile Türkiye Bankalar Birliği'ne nezdinde kurulan Risk Merkezi'nin tuttuğu sicil kayıtlarının dikkate alınmayabileceği öngörülmüştür. Ancak bu ifade, bankalar ve finansal kuruluşlara takdir yetkisi sağlamakta ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirememektedir. Bu nedenle sicil affı kanun değişikliği gerekmektedir'' 
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