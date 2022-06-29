Bankaların net karı ilk 5 ayda yüzde 434,1 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2022 yılı Mayıs ayına ait Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni’ni yayınladı. Merkez Bankası’ndan düşük maliyetli fonlanan sektör, hem kredi faizlerindeki yükseliş hem yüksek enflasyon ortamında TÜFE endeksli devlet tahvillerinden elde edilen gelirlerle 2022 boyunca kâr rekoru kırmaya devam ediyor.







Bültene göre mayıs sonunda bankacılık sektörünün net kârı 132 milyar 101 milyon liraya çıkarken 2021’in aynı dönemine göre yüzde 434,1 artış gösterdi. Mayıs ayında ise net kâr yıllık yüzde 742 artışla 33,9 milyar liraya çıktı.





Kredilerin takibe dönüşüm oranı Mayıs itibarıyla yüzde 2,61 olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 3,69 olmuştu.





Mayıs ayında sermaye yeterlilik oranı yüzde 18, çekirdek sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 14 oldu. Toplam krediler 6,08 trilyon lira oldu.





Mayıs 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ise 11 trilyon 303 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 2 trilyon 88 milyar 237 milyon TL arttı.