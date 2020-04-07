Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankamız bu krizden muaf değil! /07 Nisan 2020 11:17

Bankamız bu krizden muaf değil!

Amerikan finans devi JPMorgan'ın Genel Müdürü Jamie Dimon, Koronavirüs salgınının resesyona (ekonomik kriz) sebep olacağını belirterek, "Bankamız bu krizin etkilerinden muaf değil." dedi.

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SAMANYOLUHABER- JPMorgan Chase & Co. Genel Müdürür Jamie Dimon, Koronavirüs uluslarası salgınının (pandemi) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinde neredeyse 2008'deki finans sistemine geri döndürecek kadar büyük bir ekonomik çöküşe yol açacağını söyledi.

Dimon hissedarlar için kaleme aldığı yıllık mektubunda, "Asgari düzeyde, bu durumun kötü bir resesyonla birlikte 2008'deki küresel finans krizi dönemindekine benzer bir finansal stresi içereceğini varsayıyoruz." dedi. 

JP Morgan Genel Müdürü Dimon, "Bankamız bu çeşit bir krizin etkilerinden muaf kalamaz." şeklinde görüş bildirdi.

BANKANIN KÂRI KAYDEDEĞER ŞEKİLDE AZALACAK

"2008 Mortgage Krizi'nden beri büyük bir ABD bankasının başında kalmaya başaran yegane genel müdür" diye nitelenen Dimon, JPMorgan'ın kârının bu yıl kaydadeğer bir şekilde düşeceğini kaydetti. 

Dimon,  Koronavirüs'ün banka üzerindeki etkilerine dair daha ayrıntılı bilgilerin nisan ayında açıklanacak ilk çeyrek dönem bilançosu ile birlikte verileceğini sözlerine ekledi.
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