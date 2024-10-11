Samanyolu Haber /Gündem / 'Bankaya para yatırma, sendika üyeliği ile ceza sorumluluğu doğmaz' /11 Ekim 2024 22:44

'Bankaya para yatırma, sendika üyeliği ile ceza sorumluluğu doğmaz'

Ceza hukuku profesörü Adem Sözüer, güncel yargılamalarla ilgili AYM’nin bir başvurucu hakkındaki kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Sözüer, “İşlendiği anda ceza kanunlarında, açıkça suç olarak tanımlanmamış, kanuni koşullarda çalışan bankaya para yatırma, sendikaya üyelik gibi davranışlardan ceza sorumluluğu doğmaz.” dedi.

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AYM’NİN ÇELİŞKİLİ KARARLARI

Bold Medya'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi, Bank Asya, Sendika, dernek üyeliği, Zaman gazetesi aboneliği nedeniyle verilmiş mahkumiyet kararına ilişkin başvuruda, ‘suç ve cezaların yasallığı ilkesinin ihlaline’ karar verdi. AYM, hangi kriterlerin cezalandırma gerekçesi yapıldığı bilinmeyen bir başka dosyada ise bu ilkenin ihlal edilmediğine hükmetti.

Söz konusu kararı insan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, sosyal medya hesabından paylaştı. Güneş, konuyla ilgili farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlarda şunları yazdı:

    Dosya, güncel yargılamalar kapsamında ve Bank Asya, Sendika, dernek üyeliği, Zaman Gazetesi aboneliği nedeniyle verilmiş bir mahkumiyet kararına ilişkindir. Yalçınkaya kararında AİHM’in bu eylemeleri yasal/rutin faaliyetler kabul etmiştir.

    Anayasa Mahkemesi, Bank Asya, Sendika, dernek üyeliği, Zaman Gazetesi aboneliği nedeniyle verilmiş mahkumiyet kararına ilişkin başvuruda suç ve cezaların yasallığı ilkesinin ihlaline, hangi kriterlerin cezalandırma gerekçesi yapıldığını bilmediğimiz diğer dosyada ise bu ilkenin ihlal edilmediğine karar verdi.

ADEM SÖZÜER: CEZAİ SORUMLULUK DOĞMAZ

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer de Gökhan Güneş’in konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “İşlendiği anda Ceza Kanunlarında, açıkça suç olarak tanımlanmamış, kanuni koşullarda çalışan bankaya para yatırma, sendikaya üyelik gibi davranışlardan ceza sorumluluğu doğmaz. Suç örgütüne üyelik için o yapılanmanın suç işlemek için kurulduğu ve faaliyet gösterdiğini bilmek ve kastla o örgüte dahil olmaktır. İstihbarat/kolluk faaliyetleri bağlamında kullanılan iltisak ve irtibat terimleri ile üyelik kategorisinin genişletilmesi belirlilik ilkesine aykırıdır.” ifadeleriyle değerlendirdi.
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