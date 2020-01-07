Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankaya yatan her bin dolar için 5 dolarlık Deli Dumrul vergisi /07 Ocak 2020 10:41

Bankaya yatan her bin dolar için 5 dolarlık Deli Dumrul vergisi

Dolarizasyonla mücadele için bankaya yatırılan her bin dolar için TCMB 5 dolar komisyon alacak.

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Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, Merkez Bankası’nın bankalara gönderdiğini yazıyı anımsatarak, “Bankaya yatırılan her bin dolar için TCMB 5 dolar komisyon alacak” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası’nın bu hamlesinin ‘Ters Dolarizasyon Sürecine Destek’ amacıyla yaptıklarını kaydeden Verçin, “Türkiye gibi hem kırılgan hem de dışarıya açık bir ekonomide TCMB’nin “tasarruf sahiplerine mesaj vermeyi aşan, adeta vergi niteliğinde komisyon almaya girişmesi’ olacak iş değil” görüşünü savundu.

Verçin, “Bu kararla, “döviz hesapları üzerinde sıkılaştırma tedbirleri alınıyor” algısı oluşabilir.  TCMB son zamanlarda, özensiz ve kanaatimce çelişik kararlar almaktan çekinmiyor ancak bu kararla fazla ileri gittiği kanaatindeyim” düşüncesini dile getirdi.
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