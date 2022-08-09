Samanyolu Haber /Gündem / Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar /09 Ağustos 2022 13:44

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Çoğu Suriye ve Filistin uyruklu onlarca kaçak göçmen Avrupa diye Marmaris'te indirildi... Çil yavrusu gibi oradan oraya koşan göçmenler vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Türkiye son yıllarda başta Suriye, Afganistan ve Pakistan olmak üzere çok sayıda ülkeden kaçak göçmenlerin merkezi oldu. Daha çok doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan yurda girip batı illerimizden Avrupa’ya geçmeyi planlayan göçmenlere her gün yenileri ekleniyor. Son görüntü Muğla’dan geldi…

Sözcü'nün haberine göre Avrupa hayaliyle yola çıkan bir grup kaçak göçmen dün saat 19.00 sıralarında Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde brandayla örtülü kamyonetin kasasından indirilerek çeşitli yönlere dağıldı. Göçmenlerin çil yavrusu gibi dağılması vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

ÜÇÜ KADIN, BEŞİ ÇOCUK
Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, güvenlik kameralarını tarayarak kaçakların bazılarını tespit etti ve 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenlerin Suriye ve Filistin uyruklu, üçü kadın, beşi çocuk, 16’sı erkek olduğu öğrenildi.

Plakası belirlenen kamyonetin bulunduğu yer de tespit edilerek durduruldu. Aracın sahibi ve sürücüsü olan R.K. (23) ile ona yardım eden Omar S.M.Y. (26) “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına alındı.

BANKER BİLO
Yaşananlar meşhur Banker Bilo filmini akıllara getirdi. Başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın yer aldığı filmde, Avrupa'ya gitmeye çalışan bir kamyon kasası dolusu insan İstanbul'a bırakılıyor. 
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