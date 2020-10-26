Samanyolu Haber /Dünya / Bankta 5 kişi sandviç yediler: Ceza 1250 Euro /26 Ekim 2020 11:40

Bankta 5 kişi sandviç yediler: Ceza 1250 Euro

Belçika'nın Kortrijk şehrinde beş öğrenci yeni Covid-19 önlemlerini ihlal ederek birlikte aynı banka oturup sandviç yemeye kalkınca polis toplam bin 250 euro para cezası yazdı.

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Yeni önlem paketinde ülkede dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmştı. Flaman medyasında yer alan habere göre çocuklardan birinin avukat olan babası sürekli yeni önlemler geldiği ve tedbirlerin sık sık değişmesi nedeniyle insanların takip etmekte zorlandığını ileri sürerek cezaya itiraz etti.

Euronews'in haberine göre Belçikalı yetkililer daha önce tedbirlere uymayanların ağır biçimde cezalandırılacağını duyurmuştu. Bu nedenle polis öğrencilerin 'bilmiyorduk' mazeretlerini dinlemedi ve her birine 250 euro ceza kesti.

İbret için mi para tuzağı mı?

Belçika medyasına konuşan avukat baba kuralların 16 kez değiştirildiğini ve küçük ihlallere verilen cezaların para tuzağına dönüştüğünü belirtiyor.

Şehrin Belediye Başkanı Ruth Vandenberghe ise, cezaların, federal hükümetin kararı olduğunu hatırlattı ve polisin her yerde kuralları ihlal edenleri para cezasına çarptıracağını söyledi.

Gerekirse ordu devreye sokulacak

Belçika'da son olarak restoran ve barların ardından tüm spor ve kültür mekanları da kapatıldı. Gece yarısından başlayarak sabah 05:00'e kadar olan sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de akşam 22:00'ye çekildi.

Salgınla mücadele kapsamında ordunun göreve çağrıldığı ülkede gelecek hafta günlük vaka sayısının 20 bin bulacağı tahmin ediliyor.
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