Samanyolu Haber /Gündem / Banyoda telefonla konuşurken elektrik akımına kapılıp hafızasını kaybetti /19 Kasım 2019 12:03

Banyoda telefonla konuşurken elektrik akımına kapılıp hafızasını kaybetti

Hollanda'nın Beverwijk kentinde, banyoya telefonla giren 13 yaşındaki bir kız çocuğu, elektrik akımına kapılarak, ciddi şekilde yaralandı.

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Kaza sonucu hafızasını kaybeden kız çocuğunun vücudunda yanıklar oluştuğu belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin 'Journal of Medical Case Reports' adlı dergiden aktardığına göre, Hollandalı kız çocuğu "büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle" elektrik akımına kapıldı.

Kız çocuğunun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesinin, onu baygın halde ve kasılma içerisinde bulduğu kaydedilen haberde, telefonu şarj cihazından çıkaran annenin, kızını banyodan dışarı taşıdığı anlatılıyor.

Haberde aktarılana göre, telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluşan kız çocuğunun, kaz sonrası hafızasını kaybetti. Beverwijk Kızılhaç Hastanesi'ne kaldırılan Hollandalı kız, kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadığı ifade ediliyor.

Hekimlere göre, Hollandalı kız çocuğunun yaralanmasına, telefon bataryası değil, suyla temas sonucu şarj aleti neden oldu.

Hollandalı hekimler, çocuklarda elektrik yaralanmalarının çoğunun ev ortamında, düşük voltajlı elektrik akımından meydana geldiğini belirtiyor. Hekimlere göre, çocuklar arasında giderek yaygınlaşan akıllı telefonlardan kaynaklı elektrik çarpmaları, hem denetim eksikliği hem de bilgisizlikten kaynaklanıyor.

Hekimler, elektrikli aletlerin, suya yakın yerlerde prize takılmaması ve ıslak ortamda kullanılmamasını öneriyor. Bu konuda, çocukların, ebeveynler ve öğretmenleri tarafından bilgilendirmeleri tavsiye ediliyor.
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