Samanyolu Haber /Gündem / Barack Obama, Biden'ın kabinesinde yer almayacağını söyledi: "Michelle beni terk eder" /16 Kasım 2020 09:55

Barack Obama, Biden'ın kabinesinde yer almayacağını söyledi: "Michelle beni terk eder"

Baracak Obama ile ilgili ortaya atılan iddia ile ilgili bir açıklama geldi

SHABER3.COM

44. ABD Başkanı Baracak Obama, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın kendisine kabinede görev teklif etmesi durumunda bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Obama, kabinede görev yapmayı kabul ederse eşi Michelle Obama'nın kendisini "terk edeceğinden" korktuğunu ifade etti.


Anı kitabının raflardaki yerini almasından kısa süre önce CBS'e konuk olan Obama, "Biden'ın benim tavsiyelerime ihtiyacı yok. Ona yardımcı olabileceğim her yönden yardım edeceğim. Tabii aniden Beyaz Saray ekibine katılmayı planlamıyorum" dedi.

Sunucunun Biden'ın kabinesinde yer almayı planlayıp planlamadığıyla ilgili sorusunda Obama, "Yaparsam Michelle'in beni terk edeceğini bildiğim için yapmayacağım bazı şeyler var. 'Ne? Ne yapacağım dedin sen?' diye tepki gösterir" yanıtını verdi.

İki dönem boyunca Obama'nın yardımcılığını yapan Biden, 3 Kasım seçimlerinde Donald Trump'ı yenerek ABD'nin 46. Başkanı seçildi. Seçimlerden bu yana Biden'ın kabinesinde kimlerin görev alacağı tartışılıyor. 

Obama'nın Senato ve Beyaz Saray'a hızlı yükselişinin yanı sıra ailesiyle bu dönemde yaşadıklarını da ele aldığı "The Promised Rand" kitabı ABD'de salı günü raflardaki yerini alacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Barack Obama, Biden'ın kabinesinde yer almayacağını... Sonraki Haber >>

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü

Bir odun nasıl kırılmaz

Bir odun nasıl kırılmaz

Gasp anı kameraya yansıdı

Gasp anı kameraya yansıdı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:09