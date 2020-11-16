44. ABD Başkanı Baracak Obama, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın kendisine kabinede görev teklif etmesi durumunda bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Obama, kabinede görev yapmayı kabul ederse eşi Michelle Obama'nın kendisini "terk edeceğinden" korktuğunu ifade etti.









Anı kitabının raflardaki yerini almasından kısa süre önce CBS'e konuk olan Obama, "Biden'ın benim tavsiyelerime ihtiyacı yok. Ona yardımcı olabileceğim her yönden yardım edeceğim. Tabii aniden Beyaz Saray ekibine katılmayı planlamıyorum" dedi.





Sunucunun Biden'ın kabinesinde yer almayı planlayıp planlamadığıyla ilgili sorusunda Obama, "Yaparsam Michelle'in beni terk edeceğini bildiğim için yapmayacağım bazı şeyler var. 'Ne? Ne yapacağım dedin sen?' diye tepki gösterir" yanıtını verdi.





İki dönem boyunca Obama'nın yardımcılığını yapan Biden, 3 Kasım seçimlerinde Donald Trump'ı yenerek ABD'nin 46. Başkanı seçildi. Seçimlerden bu yana Biden'ın kabinesinde kimlerin görev alacağı tartışılıyor.





Obama'nın Senato ve Beyaz Saray'a hızlı yükselişinin yanı sıra ailesiyle bu dönemde yaşadıklarını da ele aldığı "The Promised Rand" kitabı ABD'de salı günü raflardaki yerini alacak.