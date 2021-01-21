Samanyolu Haber /Politika / Barajı konuşan iktidar yolcudur /21 Ocak 2021 11:05

Barajı konuşan iktidar yolcudur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim barajını muhalefet partilerini zorlayacak şekilde değiştirmeye hazırlandığına" dair iddiaları yorumladı. Akşener, “Barajı konuşan iktidar yolcu demektir.” yorumunu yaptı.

SHABER3.COM

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) farklı fikirlere sahip olup sosyal medya üzerinden konuştuğuna dikkati çekti.

Akşener, “Cumhur İttifakı'nın oyları düştü ve ikbali riske girdi diye bu alanda atılacak, merkezinde milletin olmadığı her adım, ahlaken tartışmalı hâle gelir. Barajı konuşan iktidar yolcu demektir. ” değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASETİN KURALLARI BİR PARTİNİN İKBALİ ÜZERİNE BİNA EDİLEMEZ"

Sözcü’den Saygı Öztürk’e mülakat veren Akşener, "AKP çevrelerinde barajın yükseltilmesiyle ne amaçlandığını anlamak zor değil. Bazı partileri, önerilen yüzde 12'nin altında değerlendirdikleri açık. Küçük ortaksa, belli ki kendini riskte görüyor ve barajın düşürülmesini istiyor. Bu da anlaşılabilir bir talep. Çünkü baraj altı kalma ihtimali, siyasi manevra imkanını ortadan kaldırır, etkisiz eleman haline getirir." dedi

"Unutmayalım ki, siyasetin kuralları, bir partinin ikbali üzerine bina edilemez." diyen Akşener, "Edilirse, orada sistemin ismi demokrasi olmaz, 'Yazıhanem açık kalsın' anlayışı olur. Cumhur İttifakı'nın oyları düştü ve ikbali riske girdi diye bu alanda atılacak, merkezinde milletin olmadığı her adım, ahlaken tartışmalı hale gelir." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Barajı konuşan iktidar yolcudur Sonraki Haber >>

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:24