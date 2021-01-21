Barajı konuşan iktidar yolcudur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) farklı fikirlere sahip olup sosyal medya üzerinden konuştuğuna dikkati çekti.





Akşener, “Cumhur İttifakı'nın oyları düştü ve ikbali riske girdi diye bu alanda atılacak, merkezinde milletin olmadığı her adım, ahlaken tartışmalı hâle gelir. Barajı konuşan iktidar yolcu demektir. ” değerlendirmesinde bulundu.





"SİYASETİN KURALLARI BİR PARTİNİN İKBALİ ÜZERİNE BİNA EDİLEMEZ"





Sözcü’den Saygı Öztürk’e mülakat veren Akşener, "AKP çevrelerinde barajın yükseltilmesiyle ne amaçlandığını anlamak zor değil. Bazı partileri, önerilen yüzde 12'nin altında değerlendirdikleri açık. Küçük ortaksa, belli ki kendini riskte görüyor ve barajın düşürülmesini istiyor. Bu da anlaşılabilir bir talep. Çünkü baraj altı kalma ihtimali, siyasi manevra imkanını ortadan kaldırır, etkisiz eleman haline getirir." dedi





"Unutmayalım ki, siyasetin kuralları, bir partinin ikbali üzerine bina edilemez." diyen Akşener, "Edilirse, orada sistemin ismi demokrasi olmaz, 'Yazıhanem açık kalsın' anlayışı olur. Cumhur İttifakı'nın oyları düştü ve ikbali riske girdi diye bu alanda atılacak, merkezinde milletin olmadığı her adım, ahlaken tartışmalı hale gelir." ifadelerini kullandı.