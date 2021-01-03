Samanyolu Haber /Gündem / "Barajları görünce tüylerimiz diken diken oluyor" /03 Ocak 2021 10:53

"Barajları görünce tüylerimiz diken diken oluyor"

Edirne’nin Keşan ilçesinde, şehrin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kadıköy Barajı’nda yüzde 8 doluluk kaldı. Yağışın olmaması ile birlikte gitgide azalan barajdaki suyun en fazla 1-2 ay daha şehrin ihtiyacını karşılaması öngörülürken, yetkililer Keşanlılar’ı su tasarrufuna çağırdı.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, şehrin su ihtiyacının büyük bölümü karşılayan Kadıköy Barajı'nda yüzde 8 doluluk kaldı. Yağışın olmaması ile birlikte gitgide azalan barajdaki suyun en fazla 1-2 ay daha şehrin ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Kadıköy Barajı’nda su seviyesinin sınıra yaklaştığı bu günlerde, vatandaşların durumun farkında olarak tüketim yapmaları gerektiğini kaydetti.

Helvacıoğlu, "Karanın göründüğü ve felaket boyutuna geldiğini görüyoruz. İki ayı bulmaz su ihtiyacımız çaresizliğe dönüşecek gibi bir durumumuz var. Kadıköy Barajı İçme Suyu Tesisleri'ndeki suyu gördükçe tüylerimiz diken oluyor. 4,5 milyon metreküp suyumuz bulunuyor, yağış olmazsa kuraklık kapıda" dedi.

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran, sayısal veriler ile suyu bitmekle karşı karşıya kalan Kadıköy Barajını'nın güncel bilgilerini paylaştı.

Başaran, "Buranın su tutma kapasitesi 56 milyon metreküp. Kapasitemiz yüzde 8'lere kadar düştü, bu 4 buçuk milyon metreküp su ediyor. Bunun 3 milyon metreküpü ise 'ölü hacim' olarak kabul ediliyor. Bu gibi durumlarda acil eylem durumları konusunda çalışıyoruz. Şu anda barajın içinde duran bacanın üzerindeki su gittiği zaman, bizim bundan sonra bizim baraj içinde bulunan ve suyun fazla olduğu bir yere bir platform kurup suyu almamız gerekiyor. Burada da arıtma tesisimizin ancak yarı kapasitesi kadar su alabiliyoruz. Bu da barajdan Keşan'a giden suyun yarı yarıya düşmesi demek" ifadelerini kullandı. 
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